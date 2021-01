Siracusa, vaccinazione anticovid: è il turno di Rsa e case di riposo

Concluse le vaccinazioni a Siracusa del personale sanitario impegnato in prima linea a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

L’Asp prosegue la campagna anti Sars Cov2 estendendo la vaccinazione alle altre categorie previste dal Piano strategico, passando agli ospiti delle Case di Riposo per anziani ed Rsa e personale sanitario e socio-sanitario dei presidi residenziali per anziani.

La Direzione strategica aziendale ha deciso di includere nelle vaccinazioni, in questa fase, contestualmente ed in modo proporzionale, altre categorie target come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, odontoiatri e farmacisti.

Questi possono candidarsi compilando la scheda nella piattaforma regionale siciliacoronavirus.it sezione “Vaccino Covid 19” raggiungibile anche dalla home page del sito internet aziendale e comunicando a mezzo email la propria disponibilità al Distretto sanitario dell’Asp di Siracusa competente per territorio.