Siracusa, blitz antidroga in via Italia 103 e in via Santi Amato: cancelli rimossi e sequestro di stupefacente

Un altro blitz antidroga della Squadra Mobile a Siracusa, nelle piazze di spaccio di Via Italia 103 e via Santi Amato.

Anche questa volta sono stati smantellati in alcuni condomini cancelli e porte in ferro, utilizzati a difesa dell'attività illecita e per consentire la fuga dei pusher all'arrivo delle forze dell'ordine.

In azione, oltre agli agenti della Squadra Mobile , anche il Nucleo cinofili di Catania.

Nel condominio di via Italia 103 sono stati rinvenuti e sequestrati 30 grammi di cocaina, 27 di marijuana e 22 di hashish, oltre a 750 euro in contanti, ritenuto frutto dell’attività di spaccio.

Quella di oggi è l'ennesima operazione nelle due aree volta a smantellare veri e propri market dello spaccio. Nell'ultima occasione sono stati arrestati in due con contestaule sequestro di stupefacente.