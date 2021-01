Scuole aperte a Siracusa, chiuse ad Avola in via precauzionale

Riapriranno regolarmente domani gli istituti comprensivi di Siracusa per la ripresa dell'attività didattica dopo la pausa natalizia.

A darne conferma è il sindaco Francesco Italia che risponde alle tante richieste di chiarimenti giunte da parte dei cittadini: "Dopo un ulteriore confronto con l’Asp - riferisce il primo cittadino - si conferma per domani, venerdì 8 Gennaio, la riapertura degli istituti comprensivi comunali. I dati dei contagi in città (indici di prevalenza), a differenza che in altri comuni, non giustificano, al momento, una chiusura delle scuole".

Ad Avola, invece, il sindaco Luca Cannata in considerazione dell'ultimo dato relativo ai contagi in città (319 positivi) ha disposto la chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado sia domani, sia dopodomani. Salvo nuove comunicazioni, dunque, gli alunni torneranno in classe lunedì.

Cannata ha anche comunicato che saranno intensificati i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine.

“Responsabilità e consapevolezza - ha detto Cannata - il virus è tra noi, cerchiamo di combatterlo con intelligenza"

Per domani, intanto, si attendono le decisioni del governo regionale dopo aver sentito il comitato tecnico scientifico.