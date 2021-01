Siracusa, un ultraleggero precipita in contrada Rinaura: feriti i due a bordo

Un ultraleggero precipita in contrada Rinaura, a Siracusa, nei pressi della pista di atterraggio dell’avioclub.

Le due persone a bordo del velivolo al momento dello schianto sono state soccorse dal 118 e pare che le loro condizioni non fossero gravi. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno mezzo il sicurezza il mezzo.

Indagini in corso da parte della Polizia per accertare le cause dell'incidente.