Siracusa, nasce l'associazione "Pablo Amato" per l'assistenza ai malati ematologici oncologici

E’ stato costituito il Centro di Tutela del Diritto alla Salute degli ammalati ematologici ed oncologici “Pablo Amato” quale organizzazione di volontariato ed ente del terzo settore chiamato a fornire consulenza e orientamento ai pazienti malati ematologici ed oncologici e alle loro famiglie.

A darne comunicazione è il presidente, l'avv. Daniel Amato.

L’organizzazione, che persegue unicamente finalità solidaristiche e di volontariato, nasce dalla volontà palesata in vita da Pablo Amato (già dirigente sindacale regionale e funzionario pubblico in quiescenza, ammalato ematologico), durante un ricovero nel mese di Giugno 2020, di creare un ente che possa agevolare, supportare e orientare gli ammalati e i loro familiari caregivers sull’accesso alle cure.

"Accanto all’area orientativa e di counseling che è attiva tramite la helpline 3357493194 o via email centrotuteladirittosalute@gmail.com - scrive Amato - il Centro sta promuovendo per il 2021 alcuni obiettivi di ricerca sociale, epidemiologica e di patologia generale sulle refluenze ematologiche dell’infezione da Covid19 e sull’incidenza ambientale ed antropica di tali patologie.

La funzionalità della linea telefonica di aiuto e supporto è 6 giorni su 7, dalle 10 alle 20, o via email".