Siracusa, al via la sistemazione del verde al plesso di via Calatabiano dell'Archia

Sono iniziati questa mattina in via Calatabiano, a Siracusa, i lavori per trasformare, le aiuole della scuola, in un vero e proprio giardino attraverso la messa a dimora di circa 30 alberi tra ulivi, carrubbi, ligustri, lecci e 300 cespugli.

“La scelta – ha detto l’assessore al Verde Carlo Gradenigo - è stata mirata su specie autoctone e arbusti fioriti che doneranno vitalità e colore all'ambiente. Previsto, anche, un impianto di irrigazione che garantirà la crescita delle essenze anche nei periodi di siccità. Un grazie - conclude l’assessore Gradenigo - va alla ditta del verde, ai responsabili tecnici dell'ufficio Verde Pubblico e alla dirigente scolastica per la disponibilità e l'entusiasmo che ha accompagnato questo piccolo ma ambizioso progetto verde”.