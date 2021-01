Siracusa, in arrivo 2,5 milioni per finanziare progetti di politiche sociali e welfare

Assegnati oltre 2,5 milioni di euro al Distretto Socio sanitario 48 di cui Siracusa è Comune capofila nell’ambito di interventi a sostegno delle politiche sociali e del welfare.

Si tratta di risorse per progetti finalizzati ad azioni di contrasto alla povertà, e di sostegno alla realizzazione di interventi per i beneficiari del reddito di cittadinanza, sottoscrittori del “Patto di Inclusione”; ed hanno come obiettivo il finanziamento dei servizi sociali attraverso il rafforzamento del personale, in particolare assistenti sociali, psicologi, educatori e personale amministrativo allo scopo di garantire il mantenimento del livello essenziale dei servizi sociali prestati.

Per il primo progetto, che rientra nel “Fondo Povertà” 2018, il finanziamento ammonta a 1milione 630mila euro; per il secondo, nell’ambito del Pon Inclusione, Avviso 1 del 2019, sono stati stanziati oltre 860mila euro.

“In questo modo - commenta l'assessore alle Politivche sociali, Maura Fontana - potremo proseguire nell’attività di erogazione di prestazioni assistenziali nei confronti delle classi svantaggiate".