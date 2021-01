Presidenza Autorità Portuale della Sicilia Orientale, i due candidati del territorio

Sta sollvando un ampio dibattito la ricerca del nuovo presidente dell'Autorità portutale della Sicilia orientale.

Unionports, associazione di imprenditori che operano nel settore della portualità, esprime la sua posizione: "Riteniamo - scrive il presidente Davide Fazio - che il nuovo responsabile di questo organismo, strategico per la gestione ed il futuro dei porti di Augusta e Catania, debba essere un autorevole esponente del settore con comprovate capacità e che abbia un forte legame con il territorio e giudica positivamente le due candidature espresse dal territorio con l'auspicio che possano essere prese in considerazione dal Ministero delle Infrastrutture e dai decisori politici: " Si tratta - aggiunge - di due nostri associati Luigi Boccadifuoco e Dario Romeo. Luigi Boccadifuoco, noto imprenditore titolare di una agenzia marittima e spedizioniere di Siracusa, laureato in economia e commercio ,già membro del comitato portuale della Autorità ed attualmente componente del tavolo i partenariato della Autorità Portuale nonchè della relativa Commissione Consultiva e Dario Romeo, laureato in fisica nucleare ed in ingegneria civile ed ambientale , esperto nei servizi portuali e nella tutela dell’ambiente marino con lunga esperienza nel Comitato Portuale presso l’Autorità, ed attualmente componente dell’organismo di partenariato nell’Autorità Portuale per la Sicilia Orientale.

Auspichiamo - conclude Fazio - che si esca da logiche strettamente partitiche promuovendo invece il territorio e le sue competenze".