Priolo, corso per reclutare volontari della Protezione civile

Corso per il reclutamento di volontari di protezione civile a Priolo.

“La nostra Protezione Civile, con a capo il Disaster Manager Gianni Attard – ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni – è considerata anche fuori dalla Regione un importante punto di riferimento e di confronto. Invitiamo pertanto tutti i cittadini motivati, che intendono fornire il proprio contributo per il bene della collettività, a presentare domanda di iscrizione al Gruppo Comunale Volontari; sarà un percorso di arricchimento professionale, di promozione sociale, al servizio del nostro paese”.

Potranno presentare domanda tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età e non abbiano superato i 65. I moduli di iscrizione sono disponibili presso la sede operativa del Cerica, dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, anche festivi, presso l’ufficio di Protezione Civile dalle 9 alle 13 o scaricati dal sito www.protezionecivilepriolo.it.

Le domande dovranno essere presentate entro il 1 febbraio 2021 all’ufficio comunale di Protezione Civile.