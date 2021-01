Noto, ha in casa suppellettili risultate rubate: una denuncia

Rubano una serie di suppellettili da un'abitazione che sono poi stati ritrovati dalla Polizia in un altro appartamento durante una perquisizione domiciliare.

E' accaduto a Noto: il furto è stato denunciato da una donna il 28 dicembre e il 5 gennaio parte delle suppellettili (un materasso a due piazze, copri piumino e federe) sono state ritrovate in casa di un uomo che non ha saputo dare spiegazioni sulla provenienza dei beni.

Condotto in Commissariato, è stato denunciato per ricettazione. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro per la successiva restituzione alla vittima.