Siracusa, controllo del territorio: 3 denunciati

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia. Alle 18, agenti delle Volanti in viale dei Comuni, un 53enne, alla guida di un’auto.

L’uomo era sprovvisto di patente di guida e di assicurazione e, pertanto, veniva denunciato per guida senza patente. Il veicolo sul quale viaggiava veniva posto sotto sequestro.

Alle 9.40, in via Santi Amato, un giovane di 25 anni, alla vista della Volante ha tentato la fuga. E' stato raggiunto, ma ha opposto resistenza, spintonando gli agenti tanto da procurare ad uno di essi una ferita alla mano, e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

E' stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato per la violazione delle normative sul contenimento sanitario.

Alle 12.40 circa, in via Italia 103un uomo di 38 anni, alla vista degli agenti ha provato a disfarsi di un involucro, subito recuperato dai poliziotti. Al'interno rinvenute 10 bustine di cellophane con ognuna all’interno una dose di hashish per un totale di oltre 5 grammi. Droga sequestrata e per il 38enne denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.