Floridia, aggressione verbale al sindaco e poi evasione: arrestato

Un 50enne di Floridia viene arrestato per 3 volte in un solo giorno, alla vigilia dell'Epifania, dai Carabinieri e finisce in carcere.

L'uomo, con diversi precedenti, in mattinata si è presentato in Comune per chiedere al sindaco un impiego fisso e stipendiato. All'impossibilità di ottemperare alla richiesta, il 50enne è andato in escandescenze aggredendo verbalmente il Sindaco e un impiegato comunale. I Carabinieri sono subito intervenuti sul posto e sono riusciti a bloccarlo, non senza difficoltà: l'uomo ha attaccato i militari e uno di loro è rimasto anche lievemente ferito.

Da qui il primo provvedimento di arresti domiciliari per violenza, resistenza, lesioni, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Poche ore dopo l’arresto, nel pomeriggio della stessa giornata, i Carabinieri hanno sorpreso l'uomo in pieno centro mentre era intento a spacciare. Dopo averlo bloccato e perquisito, i militari hanno rinvenuto nove dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi, nascoste all’interno della biancheria intima. L'uonmo è stato nuovamente arrestato e nuovamente sottoposto ai domiciliari, questa volta anche per evasione e spaccio di sostanza stupefacente.

In tarda serata ha violato nuovamente i domiciliari per andare a fare una passeggiata in centro. I carabinieri che effettuavano un posto di blocco lo hanno fermato e arrestato per la terza volta in poche ore. Da qui il suo trasferimento nel carcere di Cavadonna.