Boom di contagi in Sicilia, slitta il rientro a scuola per le superiori

I dati sui nuovi contagi di ieri hanno fatto schizzare il tasso di positività della Sicilia, diventato il più alto d'Italia.

L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, allora, si è detto pronto a fermare il rientro in classe delle scuole superiori. Già rinviato da domani a lunedì, slitterà ancora per almeno un’altra settimana.

Ma appare sempre più probabile che la didattica a distanza possa restare in vigore fino alla fine di gennaio.