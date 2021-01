Pulizia straordinaria a Marina di Priolo, il sindaco ai cittadini: "Mantenete pulita la nostra spiaggia"

Si concluderà domani la pulizia straordinaria di Marina di Priolo. Gli interventi hanno preso il via questa mattina con la rimozione dei rifiuti e lo spazzamento delle banchine.

Qualche giorno prima di Capodanno erano state pulite le aiuole, rimossi i rifiuti abbandonati ed erano stati effettuati lavori di pulizia del bagnasciuga.

Gli interventi di queste settimane sono stati decisi nel corso di un incontro tra il Sindaco, Pippo Gianni, e il Responsabile di Cantiere IGM, Antonio Sullo.

“Invito tutti coloro che frequentano il litorale - ha detto il sindaco Gianni - a non gettare rifiuti in maniera indiscriminata, ma solo negli appositi contenitori per mantenere il nostro litorale pulito e decoroso”.