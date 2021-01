Siracusa, i Cobas: "La scuola deve riaprire in sicurezza"

"Le scuole devono riaprire e devono farlo in sicurezza". Questa la posizione dei Cobas Scuola anche a Siracusa.

"Si tratta di una priorità nazionale - sostengono Lorenzo Perrona e Antonio Condorelli - e occorrono le risorse. Questo significa cambiare le politiche - spiegano - occorre adesso un grande piano di investimenti sull’edilizia scolastica, sul personale scolastico, sulla mobilità pubblica. La scuola - aggiungono - non è un luogo più pericoloso di un centro commerciale o di un supermercato, i quali sono rimasti sempre aperti; il problema della salute nella scuola deve tenere insieme la dimensione lavorativa con quella sociale; il danno alla salute psicofisica che sta producendo la chiusura delle scuole colpisce tutti, come avverrebbe per la chiusura di poliambulatori e ospedali, ma colpisce in primo luogo le fasce sociali più deboli".

Analizzando la situazione provinciale, i Cobas Scuola Siracusa chiedono trasparenza sul dettaglio del piano provinciale straordinario per il rientro: "Bisogna sapere quali tratte saranno potenziate da Ast e Interbus per garantire il distanziamento e la mobilità in sicurezza, e chiediamo un sistema di tracciamento efficace e di servizi sanitari nelle scuole, che gestiscano in modo diretto i tamponi rapidi sul posto".