Melilli, aumento a 31 ore settimanali per 61 dipendenti comunali

Intervento di riorganizzazione per il Comune di Melilli.

Il sindaco Giuseppe Carta ha deciso l’aumento a 31 ore strutturali settimanali dei contratti di 61 dipendenti.

“L’aumento delle ore per il personale part time – affermano in una dichiarazione congiunta il sindaco, Giuseppe Carta, e l’assessore al Personale, Mirko Caruso – è sempre stato tra i nostri obiettivi. Senza dubbio questo provvedimento, ha come obiettivo non solo quello di dare riscontro alle legittime aspettative di crescita professionale dei lavoratori, ma anche di rendere più efficiente la macchina amministrativa”.