Siracusa, attentato al bar Viola: le attestazioni di solidarietà

Sono diverse le attestazioni di solidarietà che arivano al titolare e allo staff del bar Viola, vittima di un attentato.

“Un episodio inconcepibile – dice Gianluca Bottaro, presidente cittadino di Cna Siracusa – che periodicamente si ripropone in città e rispetto al quale auspichiamo che venga consegnato alle autorità il responsabile.”

“In questo periodo poi un simile accadimento assume un particolare contorno di gravità – aggiunge Bottaro – i lunghi mesi trascorsi hanno infatti sfiancato il settore dei pubblici esercizi in tutto il Paese e ancora di più nel cuore di una città che vive di flussi turistici, al momento per forza di cose inesistenti.”

“Confidiamo dunque nel lavoro delle forze dell’ordine – conclude Gianluca Bottaro – affinché venga individuato al più presto chi con vigliaccheria attenta al lavoro e al futuro della città”.

“In un momento così difficile – dice il presidente di Così Turismo Siracusa, Giuseppe Rosano – noi non ci piegheremo a ricatti, intimidazioni o altro ancora. Tutto il comparto è unito e condanna fermamente questo gesto vile sul quale le forze dell’ordine faranno chiarezza. Noi, dal canto nostro, restiamo qui, uniti, forti e con un bagaglio di valori che certamente è lontano da quello del racket, una malattia pericolosa per questa Terra".

E’ inaccettabile - afferma il presidente di Confcommercio, Elio Piscitello - che nella nostra città possano avvenire atti violenti di questa natura nei confronti di imprenditori che cercano con mille sacrifici di sbarcare il lunario. Questo del bar Viola è il secondo atto in pochi giorni. Soltanto qualche giorno fa un veterinario ha subito la stessa sorte.

Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno risolvere il caso in pochissimo tempo - aggiunge - ma abbiamo il dovere di manifestare la massima solidarietà all’imprenditore colpito, così come anche al veterinario, che ha subito il vile attacco durante la notte di San Silvestro”.

La nostra città è già ferita dalla crisi dovuta dalla pandemia - continua Piscitello - e non può permettersi la recrudescenza di gesti violenti. Dobbiamo sostenere le forze dell’ordine affinché possano operare nelle migliori condizioni perché il successo delle indagini passa anche dalla cooperazione tra tutti i protagonisti del territorio”.