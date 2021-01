Siracusa, dibattito pubblico sul futuro del turismo: l'iniziativa della Filcams Cgil

Un dibattito pubblico sul settore turistico è stato organizzato per sabato 9 gennaio dalla Filcams Cgil.

“Un confronto utile alla città “ esordisce così Alessandro Vasquez, segretario generale provinciale della Filcams Cgil Siracusa, nel presentare l’iniziativa che sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell'organizzazione di categoria del Terziario.

“Il nostro progetto di discussione e proposta, non si è mai fermato ed anche se la nostra piattaforma rivendicativa è stata elaborata in piena estate - aggiunge Vasquez - pensiamo che i problemi cronici del settore turistico, si ripresenteranno più forti di prima ed accentuati dalla pandemia. In primis bisogna dare un immediato aiuto a chi vive di turismo o ristorazione, non basta più la semplice cassa integrazione, o l’elargizione di bonus che non hanno dato un ristoro all’intera platea. Pensiamo inoltre che per affrontare organicamente una discussione su questo tema - prosegue - dobbiamo sempre tenere in considerazione i 3 protagonisti del settore: lavoratori-aziende-consumatori. Per noi i consumatori, sono essi stessi lavoratori che, difficilmente, dopo mesi di cassa integrazione andranno senza pensieri a spendere i propri risparmi in ristoranti o nel circuito culturale-turistico che ruota intorno alla nostra città/ provincia.” Oltre a testimonianze dirette di lavoratori ed imprenditori e ai pareri di alcune associazioni, interverranno nel corso della diretta facebook, il sindaco Francesco Italia, l’assessore con delega al turismo, Alessandro Schembari, il Direttore di Confcommercio, Francesco Alfieri, il vice segretario Cna, Gianpaolo Miceli, il segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi e Stefania Radici della Filcams Cgil Sicilia.