Siracusa, intimidazione al bar Viola: il sindaco "Non resteremo a guardare"

"Non intendiamo restare a guardare in silenzio mentre qualcuno in questi giorni cerca di riportare le lancette indietro nel tempo, diffondendo paura e timore".

Così il sindaco Francesco Italia sull'intimidazione subita questa notte dal titolare del bar Viola con l'esposione di una bomba carta davanti uno degli ingressi dell'esercizio commerciale.

"Massima solidarietà e sostegno viene espresso dal primo cittadino e dalla giunta municipale - ai commercianti e professionisti che non si piegano e denunciano".