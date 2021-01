Marzamemi, al via gli interventi di ripristino della rete fognaria

Al via, domani, i lavori di ripristino della rete fognaria di Marzamemi. Lavori finanziati, lo scorso marzo, dall'assessorato regionale all'agricoltura, tramite la misura 7.2 del Programma di Sviluppo Rurale.

Ne dà notizia Edy Bandiera.

"Lo scorso mese di marzo, attraverso i fondi comunitari del Programma di Sviluppo Rurale, furono finanziati, al comune di Pachino, 4 progetti presentati dall'amministrazione Bruno, per un importo complessivo di 861.816,32 mila euro, per interventi su aree rurali per rafforzare la fruizione e la multifunzionalità dei territori.

I progetti finanziati, riguardano il ripristino di opere viarie, fognarie, idriche; la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 126 kwp; il restauro conservativo dell’edicola e della Statua con bambino di S. Giuseppe ed ancora per l’installazione di un Impianto di Biomassa, da realizzarsi nei territori del Comune di Pachino e la frazione di Marzamemi.

La gara d’appalto è stata aggiudicata il 31 dicembre, per un importo di 241 mila euro. I lavori prevedono il potenziamento e la sostituzione di alcuni tratti di rete fognaria esistente e dovrebbero concludersi entro giugno 2021".