Siracusa, bomba carta al Bar Viola: un forte boato sveglia Ortigia nel cuore della notte

Un forte boato ha svegliato nel cuore della notte Ortigia a causa della deflagrazione di una bomba carta piazzata al bar Viola, in corso Matteotti.

L'ordigno è stato fatto esplodere intorno alle 2 davanti la porta laterale del bar, causando la rottura dei vetri e piegando l'infisso in alluminio.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha provveduto a circoscrivere la zona.

Indagini avviate dalla Squadra Mobile guidata da Gabriele Presti per capire quale ragione ci sia alla base dell'intimidazione: un messaggio di carattere estorsivo o una ritorsione ad uno sgarbo?

Adesso saranno acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona, che sono parecchie, nella speranza che possano fornire elementi utili a risalire agli autori.