Impennata di contagi ad Avola, oltre 100 nuovi positivi negli ultimi 11 giorni. Il sindaco Cannata richiama alla responsabilità

Oltre 100 nuovi positivi ad Avola da Natale a oggi. Un'impennata nei contagi da covid che preoccupa e che ha indotto il sindaco Luca Cannata a parlare attraverso i social ai suoi concittadini.

Nel Comune a sud di Siracusa si è passati dai 153 positivi del giorno di Natale ai 255 di ieri. Dati che allarmano visto che in circolazione ci saranno altri positivi, quelli asintomatici, di cui non si è a conoscenza. Appare evidente che, proprio durante le feste natalizie, in molti hanno allentato l'attenzione verso tutte le indicazioni che servono a contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

"Questo significa - ha rimarcato Cannata - che molti non hanno rispettato le regole. Non dobbiamo dimenticare che il virus non è stato debellato e che dobbimao continuare a rispettare le norme che impongono l'utilizzo della mascherina, il distanziamento e tutte le altre prescrizioni. Lo dobbiamo fare per il rispetto che dobbiamo agli altri e alla nostra salute".