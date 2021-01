Siracusa, domani sospesa la raccolta dell'organico

Domani, giorno dell'Epifania, non sarà effettuata a Siracusa la raccolta porta a porta della frazione organica, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Ne dà notizia l'Ufficio igiene urbana, retto dall'assessore Andrea Buccheri.

Lo stop, inizialmente non previsto, del servizio è dovuto alla chiusura improvvisa degli impianti Kalat e di Raco, due dei tre siti (assieme a Sicula compost) in cui il Comune smaltisce la frazione umida. Restano confermate, invece, le altre raccolte previste per la giornata di mercoledì.

Il personale del gestore che domani avrebbe dovuto effettuare il porta a porta sarà destinato alla rimozione di sacchetti abbandonati e micro-discariche sparsi sul territorio comunale.