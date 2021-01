Avola, irregolarità in un negozio: attività sospesa e sanzioni

Sanzioni per 4.000 euro e attivtà sospesa per un esercizio commerciale di Avola.

I provvedimenti sono stati presi dalla Polizia a seguito di un controllo amministrativo effettuato dalla Polizia, da personale dell’Asp. Dal controllo è emerso che l’attività era condotta da un giovane di 19 anni in possesso dell’autorizzazione amministrativa rilasciata, a suo tempo, al padre ormai deceduto. Da qui la sanzione per non aver notificato all’autorità competente il cambio del legale rappresentante della ditta, per non avere mantenuto in condizioni igienico sanitarie idonee il locale e per non aver presentato al Comune di Avola la segnalazione certificata di inizio attività. Oltre a sanzioni per 4.000 euro, l'Asp ha emesso il provvedimento di sospensione attività in quanto i locali erano privi di servizi igienici. Accertato, inoltre, che il primo piano dello stabile che ospita l’attività commerciale era stato realizzato senza le necessarie autorizzazioni.

Denunciato inoltre colui che aveva realizzato i lavori per la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.