Siracusa, carrozzina vuota davanti al Presepe del Santuario

Una sedia vuota dell’Unitalsi nel presepe del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa.

"Simbolo di un periodo difficile per tutti, soprattutto per gli ammalati, per i loro familiari e per chi è morto a causa della pandemia - scrive il rettore Don Aurelio Russo - ma anche segno di speranza, della certezza della presenza di Dio".

Il rettore ha voluto anche rendere merito alla generosità della dirigente e della mensa dell'Istituto comprensivo Raiti di Siracusa che hanno donato un pasto caldo alle famiglie indigenti con i volontari della Casa Carità del Santuario, che hanno servito oltre 150 pasti caldi d’asporto a oltre 50 famiglie.