Nuovo decreto anti Covid: 9 e 10 gennaio in zona arancione. Le scuole superiori riaprono l'11 gennaio

Sabato e domenica l'Italia sarà tutta in zona arancione e riapertura delle scuole superiori che slitta all'11 gennaio al 50%.

Lo ha deciso ieri sera il Consiglio dei Ministri.

Elementari e medie riprendono il 7 come previsto, in Sicilia giorno 8.

Il punto di incontro dell'11 gennaio per le scuole superiori è stato trovato dopo il confronto tra il Pd che puntava al 15 e il Movimento 5 Stelle e Italia viva che chiedevano di ripartire già il 7 gennaio.

Il provvedimento prevede il week-end 9-10 gennaio "arancione"in tutta Italia e una fascia "gialla rafforzata" dal 7 al 15 gennaio con lo stop agli spostamenti tra le regioni in tutti gli altri giorni, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra regione o provincia autonoma.

Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Confermato sino al 15 gennaio la possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Insieme a loro potranno portare 2 figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Il testo inoltre rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.