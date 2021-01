Incidente mortale oggi pomeriggio sulla Sp 26 Pachino-Rosolini.

I morti da due sono saliti a tre e si tratta degli occupanti dell'auto. I primi due sul posto, mentre il terzo, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è deceduto in ospedale.

Sotto shock il conducente del camion. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere contoirte della vettura e il 118.