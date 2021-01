Siracusa, Cafeo (Iv): "Nel 2021 dovremo fare fronte comune". VIDEO

Il 2021 dovrà essere l'anno della ripartenza, facendo tesoro delle debolezze emerse durante il 2020 e facendo fronte comune davanti ai problemi da risolvere per il bene di questo territorio".

Così il deputato regionale di Italia Viva, il siracusano Giovanni Cafeo nella consueta conferenza stampa di fine anno che è anche un documento progrtammatico sugli impegni da affrontare.

"Nell’attività politica del 2020 - ha dichiarato Cafeo - è possibile delineare almeno quattro macroaree di intervento: il sostegno alla cultura con l'approvazione di un contributo extra di 400 mila euro in due anni all’Inda in finanziaria, l'impulso per la risoluzione della crisi istituzionale tra l'Inda e il Parco Archeologico della Neapolis e il prestito del “Seppellimento di Santa Lucia” di Caravaggio al Mart di Rovereto. Sul fronte delle attività delle Attività produttive evidenziamo l’impegno per l’attuazione delle Zes e la creazione delle Zone Franche Doganali, nonché il lavoro per l’avvio delle Zone Franche Montane fermo tuttavia al Parlamento Nazionale. L’attività parlamentare dedicata al sociale e al sostegno alla famiglia sfociata nell’approvazione del Ddl sulle “Norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere". Ovviamente però, gran parte dell’azione parlamentare nel 2020 è stato incentrato sul sistema sanitario in Sicilia e nello specifico sull’emergenza Covid-19 e sulle ooportunità di ristoro per le categorie particolarmente segnatedalla crisi. Ma oltre ai problemi connessi alla pandemia - ha concluso Cafeo - abbiamo affrontato anche il tema dei criteri di assegnazione delle guardie mediche, l’istituzione dello psicologo di base e la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, con l’iter finalmente sbloccato grazie anche alla individuazione di una sede finalmente adatta".

Uno degli ultimi temi affrontati sul finire del 2020 è stato quello della crisi della zona industriale siracusana che rischia di spazzare via tantissimi posti di lavoro e per affrontare la quale Cafeo, in qualità di segretario della Commissione Attività produttive, insieme al presidente Ragusa,ha previsto di convocare i vertici Lukoil e i sindacati per avere un quadro più dettagliato sull’idea di futuro immaginata per il territorio.