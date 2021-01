Siracusa, avviato il recupero dell'area di Santa Lucia al sepolcro: stanziati 150mila euro per il sagrato

Stanziati dalla giunta comunale 150mila euro nel bilancio di previsione 2021, per la ripavimentazione del sagrato della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro.

“Risorse comunali - dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore ai Beni culturali, Fabio Granata - che affiancheranno il crowdfunding promosso dalla Pro Loco. Sulla base di un progetto elaborato dallo Studio Floridia abbiamo disposto un apposito finanziamento con impegno delle somme per incrementare, attraverso la ripavimentazione artistica di parte del Sagrato e la sua illuminazione, l’azione di rigenerazione urbana e culturale della Borgata Santa Lucia. Questa azione procederà insieme agli importanti progetti di riqualificazione di Largo Gilippo, Piazza Euripide e dello Sbarcadero, già affidati e a quelli relativi a via Piave.

Si tratta - continuano Italia e Granata - di un impegno coerente con la volontà dell’amministrazione di rinascita del cuore Liberty della nostra città, rinascita che avrà nella avvenuta ricollocazione del “Seppellimento di Santa Lucia” del Caravaggio nel suo contesto storico e artistico di Santa Lucia al Sepolcro un formidabile contributo. Il Borgo Santa Lucia ha le caratteristiche architettoniche, storiche e artistiche per diventare un tassello fondamentale del nostro centro storico. Tutto questo - concludono - oltreché una rinnovata attenzione verso la raccolta dei rifiuti e il decoro urbano della Borgata, porterà a un fenomeno di rinascita che attrarrà non solo i turisti, ma anche molti cittadini attraverso la piena riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.