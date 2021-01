Siracusa, Democrazia partecipata: assegnati i progetti della prima annualità

Assegnati nei giorni scorsi gli incarichi per la realizzazione dei progetti selezionati nel corso della prima annualità di Democrazia partecipata, il programma previsto da una legge regionale, che consente a cittadini e associazioni di presentare e scegliere idee di utilità collettiva.

I progetti in tutto sono quattro per una spesa complessiva di poco più di 63mila euro.

“Si riferiscono – spiega l'assessore Rita Gentile – al bando pubblicato dal Comune nel giugno del 2019 con selezione e approvazione delle idee da parte dei cittadini a febbraio del 2020 e nel corso dei mesi successivi, nonostante la pandemia, gli uffici sono riusciti a impegnare le somme nei tempi previsti”.

A luglio del 2020 è stato pubblicato il secondo bando; a breve verranno depositate le nuove idee progettuali e poi si passerà alla loro selezione con votazione da parte dei cittadini.