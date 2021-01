Siracusa, negozio aperto nonostante il divieto anti covid: disposta chiusura

Ha violato il divieto di apertura imposto dalla normativa anticovid ed è stato soprpreso aperto al pubblico. Pertanto un negozio di abbigliamento di Siracusa, gestito da un cittadino di nazionalità cinese è stato posto sotto sequestro e chiuso temporaneamente dai Carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. Per l'attività disposta la chiusura temporanea di 5 giorni a cui andranno ad aggiungersi quelli che saranno poi decisi dalla Prefettura.

Nell'ambito degli altri controlli vonti a verificare il rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa in vigore, sono state riscontrate diverse violazioni del divieto di circolazione in orari notturni con la conmtestuale emissioni delle sanzioni previste.

Sempre nel corso delle verifiche su strada i militari dell'Arma hanno controllato 96 veicoli e 114 persone ed elevato sanzioni per 3.340 euro. Tra le violazioni più comuni: la mancanza di copertura assicurativa, di revisione del veicolo; il mancato uso di cinture o casco e del telefono cellulare durante la guida.

Un 20enne siracusano è stato denunciato per furto d'auto e guida senza patente. Il giovane, per eludere il controllo dei Carabinieri che gli avevano intimato l’alt, ha tentato la fuga a velocità, provando anche a dileguarsi a piedi dopo aver abbandonato l'auto. I militari, che lo avevano riconosciuto, lo hanno poi rintracciato nella sua abitazione.

Un siracusano ’di 26 anni è stato arrestato per scontare una condanna definitiva di 4 anni e sei mesi per una rapina commessa ai danni di una gioielleria a Siracusa nel 2012.