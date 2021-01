Campagna vaccinale: Lazio in testa, Lombardia in coda

Superati i centomila vaccinati in Italia in una settimana.

In questa Fase 1 della campagna vaccinale ci sono ritardi e le problematiche legati alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione.

La Lombardia con il suo 3,8% di vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi ricevute è ancora in coda alla classifica sulle somministrazioni.

Il Lazio, con 22.225 vaccinati, è la regione con il più alto numero di vaccinazioni in assoluto ed anche quella con la più alta percentuale di vaccinati (48,5%) sul numero di dosi consegnate (45.805).

Nelle ultime posizioni della classifica oltre alla Lombardia, ci sono la Calabria (3,5%), la Sardegna (3,0%), il Molise (1,7%).