Guide naturalistiche: "Costretti a pagare l'ingresso nelle aree proitette in cui lavoriamo"

Le guide naturalistiche siciliane costrette a pagare il ticket d'ingresso nelle aree protette in cui portano i loro visitatori con una riduzione prevista solo se si accompagnano gruppi. La misura è prevista da un decreto regionale che è contrario a quanto prevedono le prescrizioni del Ministero dei Beni culturali.

Da qui l'istanza di modifica del decreto regionale che le associazioni ʺNatura Siculaʺ, ʺFederEscursionismo Siciliaʺ e ʺAssociazione Nazionale Guide Ambientali Escursionisticheʺ, in rappresentanza di circa 800 guide, hanno inviato all’assessore al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro e, per conoscenza, al Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale e al Ministro della Cultura Dario Franceschini.

"L'obiettivo - conclude la nota - è sancire la gratuità dell’ingresso delle guide professionali nelle aree naturali protette, in conformità alle prescrizioni della legislazione nazionale.