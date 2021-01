Siracusa, Confartigianato: "Il nuovo anno sarà quello del rilancio"

"Il 2021 rappresenta l’inizio della resilienza e del rilancio". A pensarla così è il presidente di Confartigianato Siracusa, Daniele La Porta in sede di bilancio dell'attività svolta nel 2020.

"Fondamentale importanza - specifica La Porta - rivestiranno le risorse provenienti dall’Unione Europea che ammontano a ben 209 miliardi di Euro che nei prossimi 6 anni potrebbero cambiare il volto del nostro Paese. E in tale contesto, per Confartigianato Siracusa rivestiranno fondamentale importanza le misure di sostegno alle imprese e all’occupazione che dovranno essere incentrate sulla riduzione del carico fiscale e contributivo, sulla semplificazione degli adempimenti fiscali, amministrativi ed in materia di ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Tra le principali misure di sostegno attualmente previste - prosegue La Porta - occorre rendere strutturali i bonus fiscali a favore del comparto dell’edilizia per la ristrutturazione e riqualificazione energetica e l’adeguamento sismico degli edifici attualmente in scadenza tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2022.

E’ necessario inoltre - aggiunge - varare un efficiente e funzionale piano di ammodernamento e completamento delle infrastrutture viarie e di collegamento in genere (porti, ferrovie, ecc.) che porti a migliori condizioni e ad adeguati tempi di percorrenza sia per le merci che per le persone soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e in particolare nel vostro territorio provinciale che per troppo tempo è rimasto tagliato fuori dagli investienti strutturali.

Infine - conclude La Porta - un’assoluta priorità rappresenta il varo di misure a favore dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro che per quanto riguarda Confartigianato vanno incentrate sul modello dell’apprendistato".