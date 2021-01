Siracusa, Fdi raccoglie l'appello di Fi: "Pronti a unire il centrodestra"

Il Circolo di Fratelli d'Italia Aretusa, attraverso il suo presidente Paolo Cavallaro, raccoglie e rilancia l'appello all'unità del centrodestra a Siracusa lanciato dal commissario cittadino di Forza Italia "per costruire una valida e concreta alternativa di governo".

"Siamo pronti a lavorare sin da ora ad un programma per la città, con gli occhi rivolti in particolare verso le fasce sociali più deboli e quindi verso chi reclama una città con più opportunità lavorative, più a misura di bambini e anziani. E siamo pronti ad indicare una rosa di nomi per il prossimo sindaco, che sia autorevole e competente, senza presunzione di guide e primogeniture.

Ma sia chiaro - evidenzia Cavallaro - che non ci sono alleanze per forza e che al tavolo del centrodestra tutti devono sedersi facendo un bagno di umiltà in ordine all'attività di opposizione svolta in Consiglio comunale".