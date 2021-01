Siracusa, evento online per la festa della Befana

Anche per la Befana inizitiva di solidarietà dei volontari e dalle volontarie di Astrea in Memoria di Stefano Biondo, Babbo Natale, Arci Siracusa, Zuimama Arciragazzi e Stonewall in collaborazione con Aipd; Arciragazzi Siracusa 2.0; Coop. Iris; Co.Pro.Dis.; Diversamente Uguali; Gruppo Mamme a Siracusa; Il Principe e la Luna; La Bacchetta Magica; Leggimi una storia; Mareluce; Noi Cuori e Colori; Rifiuti Zero; Super Heroes e Nuova Acropoli Siracusa. Daranno vita all'iniziativa "Un sacco d'amore e sorprese con la Befana in smart working"

Tante le attività proposte: dalla distribuzione delle calze della befana piene di doni, al concorso fotografico “La Befana più Befana e più originale" (regolamento completo: https://www.facebook.com/events/818295655685590/) , dal video tutorial per la realizzazione di simpatiche calze ad una divertente diretta facebook, durante la quale la Befana in persona e i suoi assistenti intratteranno grandi e piccini con racconti, filastrocche, indovinelli, canzoni, sorprese.

Alla fine saranno proclamati i vincitori del concorso fotografico.