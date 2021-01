Siracusa, il direttore di Malattie Infettive, Antonella Franco: "Sono positiva al covid, ma rifarei il vaccino e farò il richiamo"

“Sono risultata positiva al Covid ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia".

Questa la dichiarazione del direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dopo che è stata diffusa la notizia della sua positività al covid, emersa 6 giorni dopo che la dottoressa si è sottoposta alla vaccinazione anti covid a Palermo.

"Se non avessi fatto il vaccino - aggiunge - il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi anticoronavirus e blocca la progressione virulenta del virus, contribuirà a bloccare la replicazione virale e a contenere gli effetti patogeni del virus. Vi assicuro - prosegue la Franco - che prima di fare il vaccino avevo eseguito più di un tampone ma il virus molto probabilmente era ancora in incubazione”.