Siracusa, controlli in stazione: arrestato 45enne avolese

Un avolese di 45 anni, arrestato dalla Polizia ferroviaria durante un controllo ai viaggiatori in attesa di un treno.

In manette è finito Corrado Tanzi, destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Gorizia. L’uomo, che deve espiare 9 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.