Vaccinazione anticovid attivata anche negli ospedali di Avola, Noto, Lentini e Augusta

Da ieri anche gli ospedali di Lentini, Avola, Noto ed Augusta hanno ricevuto le dosi di vaccino anti covid loro assegnate e sono iniziate le sedute di vaccinazione. Sono state trasferite, sotto la scorta della Polizia, dal Centro Trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa ai 4 presidi ospedalieri.

Intanto all’ospedale Umberto I in 48 ore è già stata vaccinata una buona percentuale di medici ed infermieri che hanno aderito volontariamente: si tratta di operatori sanitari in servizio al Covid Center, al Pronto soccorso, al reparto di Rianimazione e all’area di emergenza, 118 e Usca.

In corso la programmazione anche per il personale sanitario dei Distretti e per gli operatori e gli ospiti delle strutture sanitarie residenziali.

Le sedute vaccinali proseguiranno senza sosta anche nella giornata di oggi e nei giorni a seguire secondo la tempistica di consegna delle dosi programmata dall’assessorato regionale della Salute per il territorio siracusano, con l’obiettivo di offrire nel più breve tempo possibile la vaccinazione a tutto il personale e proseguire con le altre categorie come da programmazione nazionale e regionale.

La direzione strategica dell'Asp ha predisposto postazioni fisse in tutti gli ospedali della provincia e dalla prossima settimana sarà disponibile anche una autoemoteca per garantire una completa copertura territoriale.