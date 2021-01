Incidente sulla Siracusa-Catania: in auto 200 chili di fuochi pirotecnici

Un ingente quantitativo di materiale pirotecnico trasportato a bordo di un’auto è stato sequestrato nel pomeriggio di ieri, dalla Polstrada a seguito di un incidente sull'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza di Lentini, nella carreggiata in direzione Siracusa.

L'auto è stata trovata ferma al centro della carreggiata, all’uscita della galleria “Filippella”, il conducente soccorso dagli uomini della Stradale, è stato trasportato all’Ospedale di Lentini e poi, per le gravi ferite riportate, a quello di Siracusa.

A seguito di perquisizione nell’auto sono stati rinvenuti 200 chili di materiale pisotecnico che ,con l’ausilio dei vigili del fuoco di Siracusa, è stato messo in sicurezza per la successiva distruzione, a cura del Nucleo Artificieri della Questura di Catania.

Il conducente, un 49enne, è stato denunciato e gli è stata pure ritirata la patente.