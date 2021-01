Siracusa, operatrice positiva: chiusi asili nido di via Cassia e del tribunale

Una delle operatrici che gestisce due asili nido di Siracusa, quello di via Cassia e quello del tribunale è risultata positiva al covid. La cooperativa ha inviato al Comune la comunicazione giorno 31 dicembre ed è scattata la chiusura degli asili nido fino al 10 gennaio.

La riapertura è prevista per lunedì 11 gennaio.

L'operatrice si trova in isolamento volontario domiciliare. Tutto il personale sarà sottoposto a tampone e le strutture saranno sanificate in questi giorni.