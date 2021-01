Siracusa, maltrattamenti e abusi sulla compagna: 47enne finisce in carcere

Marito violento finisce in carcere per scontare 4 anni, 5 mesi e 11 giorni di reclusione per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio.

Ieri l'uomo, 47 anni di Siracusa è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

I fatti risalgono al 2016, quando l’uomo, già noto per reati contro il patrimonio e la persona, era arrestato in flagranza in provincia di Catania per aver abusato di una donna cui era legato da una relazione sentimentale e con la quale aveva avuto anche un figlio.

Per lui era scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima emessa dal Tribunale di Catania.

Adesso l'arresto dopo la sentenza e il suo trasferimento nella casa circondariale di Piazza Lanza.