Dalla Regione 380 milioni per i Comuni

In arrivo nelle casse dei 390 Comuni siciliani quasi 380 milioni di euro. L’assessorato regionale dell’Economia ha pubblicato nell'ultimo giorno utile, il 31 dicembre, il decreto d’impegno di spesa relativo ai 263,5 milioni del Fondo perequativo degli enti locali per l’anno 2020 e ai 115 milioni del Fondo investimenti. Si tratta di risorse ottenute dalla riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (Psc) per il 2020 e destinate al contrasto degli effetti Covid.

Questo favorirà la spesa per investimenti con una significativa riduzione dei tributi locali (Tari e suolo pubblico comunale) a beneficio di cittadini e degli operatori economici. Un’operazione portata avanti dal governo Musumeci, condotta con l'Anci Sicilia, in attuazione della legge regionale di stabilità.