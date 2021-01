Avola, i Carabinieri salvano una poiana

Durante la notte di San Silvestro, nei pressi del Campo Sportivo di Avola, i Carabinieri hanno tratto in salvo una poiana ferita e spaventata che non riusciva a volare.

L'intervento a seguito di diverse segnalazioni arrivate dai cittadini. L’animale, alla vista dei militari, ha tentato di riprendere il volo; poi, chiamato sul posto un veterinario,è stato accertato che era una poiana comune, rapace selvatico protetto, la cui caccia è vietata in quanto appartiene ad un elenco di specie tutelate a rischio di estinzione.

La poiana è stata affidata per le prime cure ad un falconiere di Noto a causa di una ferita ad un’ala.

Una volta ristabilito l’animale verrà reintrodotto in natura.