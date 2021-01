Siracusa, 60 panettoni in dono al personale sanitario del reparto covid

Sessanta panettoni in dono dai volontari di Nuova Acropoli al personale sanitario impegnato nei reparti Covid dell’ospedale Umberto I.

"Un gesto simbolico - viene spiegato - per esprimere gratitudine nei confronti del duro e intenso lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari che da mesi e mesi lottano in prima linea per fronteggiare l’emergenza. All’iniziativa anche il supermercato Crai di Via Salvo Randone.

Alla consegna sono stati presenti, in rappresentanza dei loro colleghi, i dirigenti medici Paolo Bordonaro e Grazia Celestri; i caposala Franzò, Veneziano e Fortuna e l’assistente Sociale Bramante.