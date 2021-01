Capodanno, 13enne muore per un petardo ad Asti

Capodanno tragico ad Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo.

E' accaduto al campo nomadi di Via Guerra, dove il bambino viveva. Soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale, è arrivato al pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno svolgendo indagini sull'accaduto.