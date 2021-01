Siracusa, approvato il Bilancio preventivo 2021-2023

Approvati all'unanimità dalla giunta comunale di Siracusa, ieri pomeriggio, il bilancio preventivo 2021/2023 e gli atti propedeutici.

"Un impegno mantenuto - commenta il sindaco, Francesco Italia, a cui deve aggiungersi l’approvazione degli atti di pianificazione per la riorganizzazione della struttura burocratica che, insieme al recente avvio dei concorsi per dirigenti e funzionari, determinerà una rigenerazione complessiva della struttura amministrativa comunale.

Ciò è stato possibile in particolare - aggiunge il primo cittadino - grazie al lavoro meticoloso e costante del Ragioniere Generale Giorgio Giannì con tutto l’ufficio ragioneria, al supporto del Segretario Generale Danila Costa e a tutti i dirigenti e funzionari che hanno contribuito a questo storico risultato per il Comune di Siracusa".

La programmazione 2021 - 2023 sarà incentrata su 7 direttrici principali: Infrastrutture digitali, Trasporti e mobilità, Ecosistema urbano, Efficientamento della macchina amministrativa, Nuove generazioni, Accessibilità sociale ed emergenza abitativa, Capitale umano e sviluppo.

Il documento finanziario e tutti gli altri atti passeranno adesso, per l'adozione finale, al commissario ad acta, Giuseppe Di Gaudio, che dalla fine del 2019 sostituisce il consiglio comunale.