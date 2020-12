A Siracusa le prime 195 dosi di vaccino anticovid: al via la somministrazione

Arrivate questa mattina a Siracusa, alle 8,30, le prime 195 dosi di vaccino anticovid prese in carico dal Centro Trasfusionale dell’ospedale Umberto I.

“Già da stamane – ha commentato il direttore sanitario dell’Asp Salvatore Madonia - iniziata la somministrazione del vaccino al personale sanitario dei Centri Covid dei nostri ospedali. Si dà così avvio a questa importante pratica vaccinale e via via ci adegueremo secondo programmazione”.

Nel corso del mese di gennaio, secondo il cronoprogramma diramato dall’assessorato regionale della Salute, le ulteriori dosi di vaccino destinate alla provincia di Siracusa – ha spiegato il direttore del Centro Trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa Dario Genovese – verranno somministrate in prima fase ai soggetti più a rischio che si sono prenotati e cioè al personale delle Aree Covid, dei Pronto soccorso, delle Terapie intensive, del 118, per poi estendere la vaccinazione a tutti gli altri soggetti. La vaccinazione avverrà nei punti ospedalieri e territoriali individuati e successivamente in quelli delle residenze sanitarie assistite, l’organizzazione è sotto la direzione medica di presidio ospedaliero e, secondo il calendario vaccinale predisposto dalla Direzione, verranno convocate le sedute che avranno inizio già da stamane e una quota parte dei vaccini, pari al 50 per cento, sarà conservata per garantire al ventunesimo giorno la somministrazione della seconda dose”.

“La vaccinazione sappiamo non è obbligatoria – ha aggiunto il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – ma c’è un obbligo morale e civico da parte di tutti noi. Il senso di responsabilità nei confronti dei propri cari, soprattutto di coloro che sono più vulnerabili e convivono con noi e nei confronti degli altri ci deve portare a decidere di vaccinarci subito. Dagli studi condotti è un vaccino sicuro ed efficace che ci fa guardare finalmente al futuro con una nuova prospettiva”.