Il ballerino siracusano Alessio Bianca a ""Ricominciamo da Rai 3"

Il ballerino professionista siracusano Alessio Bianca in arte Alis parteciperà il 3 gennaio alla quarta e ultima puntata del programma "Ricominciamo da Rai 3".

In un momento in cui é impossibile andare in scena, Rai3 apre una straordinaria finestra sul mondo dello spettacolo dal vivo e lo ha fatto con un nuovo format di quattro puntate in prima serata pensato per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a moltissime realtà dello spettacolo bloccate dal lockdown.

Il programma condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu andrà in onda alle 21.15. Alessio Bianca prenderà parte alla coreografia tratta dallo spettacolo teatrale "Ho perso il filo" di cui fa parte, con protagonista l'attrice Angela Finocchiaro.