Siracusa, un milione e mezzo per i dipendenti del Libero Consorzio

Un milione e 500 mila euro per il Libero consorzio comunale di Siracusa e la partecipata Siracusa Risorse per il pagamento degli emolumenti dei lavoratori.

Questo quanto prevede l’emendamento del deputato regionale Rossana Cannata (FdI), approvato in Aula dopo il parere favorevole nel corso della votazione, in commissione Bilancio, che consentirà di procedere al pagamento delle residue somme da saldare.

“Mi auguro - commenta Rossana Cannata - che con il nuovo anno si affrontino la questione e le problematiche relative al dissesto dell’ex Provincia di Siracusa, con un intervento definitivo e strutturale prioritariamente da parte del governo nazionale”.